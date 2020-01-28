28.01.2020 (18:45)

Российские военнослужащие могут принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию независимости Индонезии

Российские военнослужащие могут принять участие в торжественных мероприятиях в августе этого года, посвященных 75-летию независимости Индонезии. Об этом во вторник заявил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на переговорах в Москве со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто.

Глава российского военного ведомства отметил, что встреча проходит в год, когда отмечается целый ряд знаменательных событий. Праздничные мероприятия состоятся по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией (3 февраля 1950 года) и 75-летия независимости Республики Индонезия (17 августа 1945 года).

«Министерство обороны Российской Федерации готово принять участие в торжествах», — сказал Сергей Шойгу, напомнив, что в свою очередь Россия в 2020 году будет праздновать 75-лете Победы советского народа в Великой Отечественной войне и окончание Второй мировой войны.

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