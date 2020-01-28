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28.01.2020 (18:30)

Министерство обороны Индонезии рассчитывает на развитие отношений с российским военным ведомством

Министерство обороны Республики Индонезия рассчитывает на более тесные отношения с российским военным ведомством. Об этом заявил во вторник министр обороны Индонезии Прабово Субианто в ходе переговоров в Москве с Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.

«Мы в Индонезии рассматриваем Россию как одну из крупнейших держав мира. Российская Федерация, а ранее Советский Союз, всегда помогали Республике Индонезия в трудные минуты, всегда были на стороне Индонезии. Мы всегда желали и желаем быть близкими с Россией, развивать с ней дружеские отношения», — сказал Прабово Субианто.

Он также поблагодарил Сергея Шойгу за возможность встречи с ним. И отметил, что в ходе переговоров будут также затронуты вопросы по празднованию 75-летия Победы во Второй мировой войне.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Международная деятельность
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