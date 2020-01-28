28.01.2020 (08:25)
Курсанты Военной академии МТО приняли участие в мероприятиях, посвященных освобождению Ленинграда от фашистской блокады
Весь день 27 января в Санкт-Петербурге проходили торжественные мероприятия в ознаменование 76-й годовщины полного освобождения города-героя Ленинграда от фашистской блокады.
В них приняли участие курсанты учебного батальона Военной академии МТО. Совместно с представителями Межрегиональной молодежной общественной военно-патриотической организацией «Красная звезда» они приняли участие в выставке военной техники времен Великой Отечественной войны.
По завершении работы выставки курсанты встретились с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и провели для него экскурсию по представленным образцам легендарного оружия Победы.
Новости по теме:
Руководство ВА МТО приняло участие в памятном мероприятии к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады
Центр военно-стратегических исследований Академии Генерального штаба ВС РФ отпраздновал 35-летие со дня создания
В Бурятии более 1,5 тысяч военнослужащих подразделений МТО в полевых условиях обеспечат войска водой, топливом и свежим хлебом
Метки: