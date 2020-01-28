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28.01.2020 (08:25)

Курсанты Военной академии МТО приняли участие в мероприятиях, посвященных освобождению Ленинграда от фашистской блокады

Весь день 27 января в Санкт-Петербурге проходили торжественные мероприятия в ознаменование 76-й годовщины полного освобождения города-героя Ленинграда от фашистской блокады.

В них приняли участие курсанты учебного батальона Военной академии МТО. Совместно с представителями Межрегиональной молодежной общественной военно-патриотической организацией «Красная звезда» они приняли участие в выставке военной техники времен Великой Отечественной войны.

По завершении работы выставки курсанты встретились с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и провели для него экскурсию по представленным образцам легендарного оружия Победы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
МТО , Военная академия
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