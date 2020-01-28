28.01.2020 (17:58)

В Тверской области экипажи военно-транспортной авиации завершили подготовку к летно-методическим сборам

На аэродроме Мигалово в Твери прошли завершающие подготовительные полеты военно-транспортной авиации перед началом летно-методических сборов.

Летчики выполняли взлеты, посадки, полеты по заданному маршруту с целью поддержания уровня натренированности и боеготовности экипажей, подготовки летного состава к полетам на воздушные бомбометание.

Всего было выполнено более 30 самолёто-вылетов. В полетах участвовали именные самолеты Ил-76МД и Ан-22А.



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