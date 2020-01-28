28.01.2020 (17:43)

Военная академия МТО провела военно-патриотические акции в памятный День снятия блокады Ленинграда

27 января — особая дата для всех жителей Санкт-Петербурга. В этот день в 1944 году была полностью снята блокада Ленинграда, длившаяся долгие 872 дня. Ровно в 9 часов утра в память о погибших ленинградцах на Ростральных колоннах зажглись огни. Они горели в честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Кроме того, в районах города прошли торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов. В полдень памятной дате был посвящен полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

А вечером на Биржевой площади Васильевского острова жителям и гостям города на Неве была представлена большая программа: выставка и экспозиция периода 1941–1944 годов, концерт, была развернута полевая кухня. Несмотря на мороз, зрителей собралось очень много.

Военная академия материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева также приняла активное участие в праздничных мероприятиях, в том числе на стрелке Васильевского острова во время проведения выставки техники времен 1941–1944 годов. Офицерами академии в целях военно-патриотического воспитания молодежи была проведена агитация на поступление в академию, ее филиалы и институты с раздачей информационно-агитационных материалов.

А в 20:00 на стрелке Васильевского острова прогремел залп из 12 орудий военных лет.

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