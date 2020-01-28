28.01.2020 (16:51)

С российскими военнослужащими проведено антитеррористическое учение в Таджикистане

Военнослужащие 201-й военной базы провели учение по противодействию терроризму в военных городках Душанбе и Бохтаре, а также на полигонах Ляур и Самбули.

При получении условного сигнала об угрозе террористического акта они отработали нормативы по выдвижению в указанный район, а также вопросы организации взаимодействия, управления с подразделениями военной полиции. Для точного определения районов нахождения противника, его численности и вооружения, подразделения беспилотной авиации применили комплекс воздушной разведки «Элерон». Группы огневого прикрытия и захвата на бронетранспортерах БТР-82 выполнили задачи по блокированию и уничтожению «противника».

Экипажи военно-транспортных ветролётов Ми-8 отработали эвакуацию условно раненных военнослужащих из труднодоступных мест. Медицинский персонал военного госпиталя отработал задачи по оказанию помощи условно раненым военнослужащим с применением специальных средств в полевых условиях.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов. К учениям было привлечено около 500 военнослужащих и 50 единиц военной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице