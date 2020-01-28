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28.01.2020 (16:47)

Корабли Балтийского флота успешно выполнили тактические задачи в море

В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, большой десантный корабль «Королёв» и корвет «Стойкий» успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника.

В ходе совместного контрольного выхода в море экипажи корвета «Стойкий» и большого десантного корабля (БДК) «Королёв» провели комплекс артиллерийских стрельб по различным целям. Экипажем БДК были отработаны элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне. Корвет также провел стрельбы по условным береговым, морским целям и отразил воздушный налет условного противника Стрельбы выполнялись из 100- и 57-миллимитровых артиллерийских установок и пусковых установок реактивной системы залпового огня «Град-М», а также малой ствольной артиллерии.

Одним из основных мероприятий стало совместное учение по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с малых высот с выполнением зенитно-артиллерийских стрельб.

Экипажами БДК «Королёв» и корвета «Стойкий» также были проведены корабельные учения по борьбе за живучесть кораблей на ходу, радиационной, химической и биологической защите в море, отработаны элементы противодиверсионной обороны кораблей на незащищенном рейде.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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