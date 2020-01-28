28.01.2020 (16:13)

Военнослужащие Беломорской военно-морской базы приняли участие в акции, посвящённой 76-летию снятия блокады Ленинграда

В Северодвинском гарнизоне Северного флота прошла Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», приуроченная к 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Вместе с северодвинцами в ней приняли участие военнослужащие Беломорской военно-морской базы.

Представители поискового отряда «Возвращение» раздавали «блокадный хлеб» на площади Победы и в районе Северодвинского драматического театра. Все участники мероприятия писали поздравления ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Великой Победы на специальных открытках.

Акция призвана напомнить о героизме, стойкости и мужестве ленинградцев, переживших самую долгую и мучительную блокаду миллионного города вражескими захватчиками.

В мероприятии участвовали северодвинцы разных поколений. Детям было интересно попробовать кусок «блокадного хлеба». Взрослые делились воспоминаниями о своих родных, близких и знакомых жителях и защитниках Ленинграда, которые пережили блокаду.

Справочно:

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. За это время по разным подсчётам в городе погибли от 692 тыс. до 1,5 млн. человек, в основном от голода. В те дни единственной надеждой на завтра для сотен тысяч ленинградцев был скудный паёк. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-граммовый кусочек — именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена для жителей блокадного Ленинграда.

Блокадный хлеб состоял из пищевой целлюлозы (10 %), жмыха (10 %), обойной пыли (2 %), выбойки из мешков (2 %), хвои (1 %), ржаной обойной муки (75 %).

При выпечке этого хлеба формы смазывали соляровым маслом за неимением другого.



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