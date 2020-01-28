28.01.2020 (15:57)

Калининградский филиал Нахимовского военно-морского училища впервые распахнет двери для 240 воспитанников 1 сентября

В соответствии с решением Коллегии Министерства обороны Российской Федерации от 25 декабря 2019 года 1 сентября этого года в Калининграде состоится открытие филиала Нахимовского военно-морского училища (ВМУ).

Набор обучающихся на 2020–2021 учебный год будет производиться в пятые, шестые и седьмые классы по 80 человек.

Приём документов для поступающих в филиал будет осуществляться с 15 апреля по 31 мая 2020 года по адресу: 197046, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 2-4 литера А.

Вступительные испытания кандидатов на поступление будут проходить с 1 по 15 июля на базе филиала Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» (г. Калининград).

Нахимовское ВМУ — образовательное учреждение, ориентированное на подготовку воспитанников к учёбе в военно-морских вузах страны. Образовательная программа состоит из двух частей: программы средней школы за 5—11 классы и специальной военно-морской подготовки. Срок обучения — 7 лет.

В настоящее время Нахимовское ВМУ и его филиалы расположены в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Севастополе и Мурманске.

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