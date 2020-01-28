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28.01.2020 (14:03)

Танкисты ЦВО под Оренбургом провели боевые стрельбы из вооружения танка Т-72Б3

На Тоцком полигоне в Оренбургской области военнослужащие танковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) провели боевые стрельбы штатным снарядом из вооружения танка Т-72Б3.

Огонь велся в движении из 125-миллиметровой пушки и спаренного с ней пулемета ПКТ по мишеням, имитирующим танк, безоткатное орудие и живую силу противника на дистанциях от 500 до 2000 метров. Слежение за целью осуществлялось при помощи новейшей системы управления огнём «Сосна-У», установленной на бронетехнике. Благодаря цифровому баллистическому вычислителю сократилось время подготовки данных для стрельбы по движущимся целям, а улучшенные оптические каналы позволяют уверенно брать на сопровождение цель типа «танк» на дистанциях до 5 км.

Также были проведены занятия на учебных местах по изучению основ и правил стрельбы, решению огневых задач, разборке и сборке спаренного пулемета ПКТ и зенитного пулемета «Корд» калибром 12,7 мм.

К занятиям привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано 30 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Танки , Центральный военный округ
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