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28.01.2020 (13:54)

Ульяновские десантники в День снятия блокады Ленинграда приняли участи в памятной акции «Блокадный хлеб»

27 января, в День снятия блокады Ленинграда, в Ульяновской области прошла акция «Блокадный хлеб», в которой приняли участие военнослужащие Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ.

На Площади 30-летия Победы состоялся митинг-реквием, в котором приняли участие воины-десантники, ветераны локальных войн и вооруженных конфликтов, представители администрации Ульяновской области и города, духовенства, общественных организаций, студенты и школьники.

В рамках митинга также прошла Всероссийская патриотическая акция памяти «Блокадный хлеб». Ее символом стал кусочек хлеба весом в 125 граммов, именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена во время блокады Ленинграда.

Военнослужащие соединения вместе с жителями Ульяновска присоединились к данной акции. В память о тех далеких днях были возложены цветы к мемориалу на Площади 30-летия Победы у Вечного огня.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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