28.01.2020 (13:54)
Ульяновские десантники в День снятия блокады Ленинграда приняли участи в памятной акции «Блокадный хлеб»
27 января, в День снятия блокады Ленинграда, в Ульяновской области прошла акция «Блокадный хлеб», в которой приняли участие военнослужащие Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ.
На Площади 30-летия Победы состоялся митинг-реквием, в котором приняли участие воины-десантники, ветераны локальных войн и вооруженных конфликтов, представители администрации Ульяновской области и города, духовенства, общественных организаций, студенты и школьники.
В рамках митинга также прошла Всероссийская патриотическая акция памяти «Блокадный хлеб». Ее символом стал кусочек хлеба весом в 125 граммов, именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена во время блокады Ленинграда.
Военнослужащие соединения вместе с жителями Ульяновска присоединились к данной акции. В память о тех далеких днях были возложены цветы к мемориалу на Площади 30-летия Победы у Вечного огня.