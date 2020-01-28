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28.01.2020 (13:47)

В гвардейской танковой армии ЗВО с начала 2020 года прошло более 200 мероприятий по физической подготовке

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях, с начала текущего года прошло свыше 200 мероприятий по физической подготовке.

Военнослужащие состязались в плавании с автоматом АК-74, нырянии в воду в длину, зимнем офицерском троеборье, лыжных гонках, отборочных соревнованиях по армейскому рукопашному бою, также военнослужащие танкового объединения приняли участие в V зимней спартакиаде и многом другом.

Всего к мероприятиям привлекались более 2,5 тыс. военнослужащих, было задействовано около 200 единиц стрелкового оружия. В феврале на базе Таманской мотострелковой дивизии состоится чемпионат среди военнослужащих танкового объединения по армейскому рукопашному бою.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт
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