28.01.2020 (13:41)

Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии посетили Санкт-Петербургское СВУ

Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии посетили Санкт-Петербургское суворовское военное училище (СВУ). Гостями суворовцев стали курсанты, имеющие успехи в учебе, спорте и науке, награжденные знаками отличия, ведомственными и другими наградами, большинство из них окончили довузовские учебные заведения Минобороны России в Санкт-Петербурге, Казани и Оренбурге.

В ходе встречи будущие офицеры рассказали ребятам об обучении в академии, качествах, необходимых курсанту, о войсковой дружбе и товариществе, о большой роли знаний военной истории Отечества в противостоянии попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны. Воспитанники активно задавали вопросы, касающиеся обучения в академии и возможностей заниматься научной работой и спортом. Дополнил выступления показ видеофильма об академии.

Участники мероприятия в ходе экскурсии посетили музей училища. Гостеприимные хозяева продемонстрировали курсантам свои успехи в прикладном творчестве и моделировании военной техники, рассказали о направленности дополнительного образования.

С достижениями воспитанников СВУ в спорте курсанты академии ознакомились, посетив спортивный комплекс. В нем же состоялись товарищеский спортивный матч по минифутболу, соревнования по настольному теннису, подтягиванию, шахматам, стрельбе в интерактивном электронном тире, а также разборке и сборке автомата Калашникова.

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