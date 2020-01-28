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28.01.2020 (13:21)

Более 1,5 тыс. военнослужащих на территории пяти регионов России осваивают курс экстренной медицинской помощи

На территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областей, где дислоцируются соединения и воинские части гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), специалисты медицинской службы проводят занятия с молодым пополнением по оказанию экстренной медицинской помощи раненым.

Мероприятия проходят в рамках курса подготовки новобранцев по основным дисциплинам общевойсковой подготовки, где основными задачами, которые отрабатывает личный состав, являются оказание неотложной помощи раненым и эвакуации их с поля боя.

Под руководством специалистов медицинской службы танковой армии военнослужащие учатся останавливать кровотечение, перевязывать раны и транспортировать пострадавших в условиях, максимально приближенных к боевым, для чего применяются различные средства имитации.

Всего к занятиям привлечены свыше 1,5 тыс. военнослужащих танкового объединения ЗВО, призванных в ряды Вооруженных Сил этой осенью. Данные мероприятия являются обязательным элементом общевойсковой подготовки молодого пополнения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Медицина
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