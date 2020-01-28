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28.01.2020 (13:16)

Десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения посетили блокадников из Ленинграда

Десантники из Ивановского соединения ВДВ посетили жительниц города Иваново, которые пережили весь ужас блокадного Ленинграда, и вручили им подарки. У каждой из них своя история жизни, но есть один эпизод в их судьбе — это блокада Ленинграда, 872 дня жизни, которые они никогда не забудут.

Татьяна Николаевна Милованова – племянница Героя Советского Союза, уроженца города Иваново Алексея Михайловича Милованова, встретила войну
в 4-летнем возрасте, но ужасы блокады запомнила на всю жизнь. После войны Татьяна Милованова стала учителем истории в школе города Иваново.

Зинаида Михайловна Матвеева – гордость ивановской художественной гимнастики. Войну встретила в 16-летнем возрасте и защищала свой город Ленинград во время блокады, за что была награждена правительственными наградами – орденом Отечественной войны, 11 медалями, в том числе медалью «За оборону Ленинграда».

На встрече с десантниками женщины рассказали истории о Великой Отечественной войне и днях блокады Ленинграда, которые взволновали и тронули всех присутствующих в гостей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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