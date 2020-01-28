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28.01.2020 (12:44)

В ЦВО сформирована подрывная команда для предотвращения подтопления в Туве

В горном соединении ЦВО, дислоцированном в Республике Тыва, сформирована команда для проведения противопаводковых мероприятий на реке Чадан. Соответствующее решение принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению властей региона.

К проведению подрывных работ привлечены специалисты инженерно-саперных подразделений и расчет беспилотного летательного аппарата соединения.

В настоящее время подразделение в составе 14 человек и 3 единиц техники прибыло на местность и проводит инженерную разведку с привлечением беспилотного летательного аппарата. По результатам разведки инженеры ЦВО проведут необходимые расчеты для производства подрывных работ.

В настоящее время в республике сохраняется опасность подтопления, вызванная промерзанием русла реки Чадан и уходом воды в грунт.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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