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28.01.2020 (12:28)

В Псковском гвардейском соединении ВДВ проверили готовность подразделений к выполнению задач по предназначению

27 января в Псковском гвардейском соединении Воздушно-десантных войск (ВДВ) прошел смотр готовности подразделений к выполнению задач по предназначению.

Ежемесячно в соединении на боевое дежурство по очередности заступают несколько подразделений, которые при поступлении сигнала в кротчайшие сроки должны провести все необходимые мероприятия и быть готовы к выполнению задач по предназначению.

Подготовленность личного состава, его материального имущества, вооружения и военной техники являются основой поддержания боеготовности подразделений.

Одна из комиссий, назначенная из офицеров управления соединения, под руководством заместителя командира соединения по воздушно-десантной подготовке гвардии полковника Романа Самохина проверила вопросы укомплектованности подразделений личным составом, наличие и состояние вооружения и экипировки «Ратник».

По итогам работы комиссии были подведены итоги, показавшие высокую степень готовности личного состава и вооружения к выполнению поставленных задач.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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