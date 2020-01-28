28.01.2020 (12:25)

Экипажи боевых вертолетов ЮВО выполнили специальные задачи в горах Северного Кавказа

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи боевых вертолетов Ми-28Н, Ми-8АМТШ и Ми-35 авиаполка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Ставропольском крае, выполнили ряд специальных задач в условиях горно-лесистой и равнинной местности Северного Кавказа.

Летчики отработали огневую поддержку штурмовых отрядов, сопровождение колонн при выдвижении, переброску и высадку тактического воздушного десанта, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки лесного массива и горной местности.

Кроме того, пилоты совершенствовали навыки обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.

Также экипажи и подразделения наземных служб отработали действия по подготовке к перебазированию авиационной техники на запасные и оперативные аэродромы.

В учебно-тренировочных полетах приняли участие около 40 военнослужащих летного состава, было задействовано более 10 вертолетов армейской авиации ЮВО.

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