28.01.2020 (12:23)

Экипажи Т-72Б3 российской военной базы в Абхазии приняли участие в отборочном этапе конкурса «Танковый биатлон»

Танкисты российской военной базы в Абхазии приняли участие в соревнованиях за право представлять соединение на конкурсе «Танковый биатлон» среди военнослужащих 49-й общевойсковой армии.

В марте текущего года выявленные два лучших экипажа базы будут бороться за право участия в состязаниях лучших танкистов ЮВО. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020).

С начала учебного года на полигоне Майкопский в Адыгее около 40 экипажей танков Т-72Б3 базы выполнили конкурсные упражнения боевых стрельб по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и низколетящие вертолеты на удалениях от 1 до 5 км.

Кроме того, механики-водители танков прошли имитированную трассу АрМИ повышенной сложности – с полосой препятствий в виде водных бассейнов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений.

Контроль мастерства владения боевыми машинами в ходе соперничества осуществлялся, в том числе, и с использованием беспилотных летательных аппаратов.

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