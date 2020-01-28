28.01.2020 (12:20)

Аварийно-спасательные группы Каспийской флотилии отработали действия по борьбе за живучесть корабля

Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) отработали элементы борьбы за живучесть корабля в Астраханской области.

По легенде учения, во время выполнения задач корабль получил пробоину ниже ватерлинии. Аварийно-спасательная группа (АСГ) немедленно приступила к ликвидации пробоины в корпусе корабля и устранению поступления забортной воды в отсек.

Учение корабельных АСГ провели в специальном учебно-тренировочном комплексе (УТК) «Каспий», где имитируются различные внутренние корабельные помещения и отсеки, что позволяет экипажам кораблей в условиях, максимально приближенных к боевым, отрабатывать навыки по спасению корабля.

Тренировки направлены на способность экипажа обеспечить живучесть корабля в различных боевых и аварийных ситуациях.

В учении были задействованы аварийные партии малых артиллерийских кораблей «Астрахань» и «Волгодонск».

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