28.01.2020 (12:18)

Рота почетного караула соединения ЮВО отметила 52-ю годовщину со дня образования

Военнослужащие роты почетного караула мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгограде, отпраздновали 52-ю годовщину со дня образования подразделения.

Более 50 военнослужащим роты были присвоены воинские звания, вручены ценные подарки, грамоты от командования соединения и представителей администрации Волгограда.

Торжественное мероприятие провели на территории мотострелкового соединения, куда были приглашены представители городской администрации, близкие, родственники военнослужащих, ветераны подразделения.

Ежегодно в адрес командования мотострелкового соединения приходит около 300 заявок на участие роты почетного караула в различных мероприятиях не только в Волгоградской области, но и в других регионах ЮВО.

Военнослужащие легендарного подразделения ежедневно несут службу на главной высоте России – Мамаевом кургане, а также участвуют в сопровождении первых лиц государства в Волгограде, встречах глав иностранных государств и военных делегаций во время их официальных визитов, принимают участие в возложении венков к монументам и мемориалам.

Справочно:

28 января 1968 года на Мамаевом кургане был установлен воинский пост и первая смена военнослужащих заступила на пост № 1 (зал Воинской славы).

С этого дня была сформирована 46-я отдельная стрелковая рота почетного караула, которая сейчас является ротой почетного караула мотострелкового соединения ЮВО.

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