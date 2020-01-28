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28.01.2020 (12:16)

На Северном Кавказе стартовал второй этап конкурса «Мастера артиллерийского огня-2020» среди минометных взводов ЮВО

На Северном Кавказе стартовал второй этап армейского международного конкурса «Мастера артиллерийского огня-2020», проводимый среди 120-мм минометных расчетов и взводов мотострелковых соединений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

Торжественное открытие конкурса состоялось в мотострелковом соединении 58-й армии ЮВО, дислоцированном в Северной Осетии. Во втором этапе конкурса среди минометных расчетов и взводов мотострелковых соединений принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.

В ходе отборочного этапа, который продлится до 30 января, артиллеристы будут состязаться в боевой стрельбе из 120-мм минометных комплексов «Сани», выполнении нормативов по тактической, технической и специальной подготовке.

Минометным расчетам и взводам на маршруте трассы предстоит преодолеть такие препятствия как «холм», «косогор», «макет колейного моста», «ограниченный проход с поворотами», «обозначенный проход в минно-взрывном заграждении», а также выполнить огневые задачи по поражению целей из 120-мм минометного комплекса 2С12А «Сани», ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, автомата АК-74 и пулемета ПКТ, установленного на многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный МТ-ЛБ.

По условиям конкурса, военнослужащим предстоит выполнить огневые задачи из 120-мм миномета по поражению небронированных целей на дальности до 2 тыс. м без предварительной подготовки. При этом для ориентирования и связи разрешается использовать только карту, компас, бинокль и радиостанцию.

Лучшие по итогам конкурса минометчики примут участие в окружном этапе соревнования.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , АрМИ , Мастера артиллерийского огня
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