28.01.2020 (12:13)

На полигоне Прудбой ЮВО под Волгоградом в ходе РТУ впервые применят тактический воздушный десант

На полигоне Прудбой в Волгоградской области Ротное в ходе ротного тактического учения мотострелков соединения Южного военного округа (ЮВО) впервые будет применён тактический воздушный десант.

Личный состав в составе подразделений совершит марш в район боевого применения в условиях действий диверсионно-разведывательных групп и огневых засад условного противника для выполнения поставленных задач.

В ходе учения будет отработана высадка передовых групп десанта, захват плацдарма приземления, обеспечение выдвижения главных сил. Мотострелкам предстоит захватить указанный рубеж, уничтожить силы условного противника и удержать захваченный плацдарм до подхода главных сил. Также минометными расчетами будет отработан порядок погрузки 120-мм миномётов в вертолет, а также выгрузка из него в районе применения.

Мотострелковым подразделениям предстоит действовать в ночное время в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления и химического заражения местности.

В учении принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники, в том числе многоцелевые вертолеты Ми-8 АМТШ и ударные Ми-28.

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