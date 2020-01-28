28.01.2020 (11:29)

Военнослужащие ЮВО поздравили с Днем армии коллег из Минобороны Армении

Военнослужащие российской военной базы в Армении поздравили военнослужащих армянских Вооруженных Сил с профессиональным праздником – Днем армии.

На мемориальном комплексе «Холм Чести» командир соединения полковник Николай Мартынюк поздравил собравшихся офицеров и военнослужащих дружественного государства с праздником. В память о погибших защитниках военнослужащие и приглашенные гости из дипломатического корпуса и силовых структур двух стран, ветераны и представители администрации г. Гюмри возложили венки и цветы к Вечному огню мемориалу «Мать Армения» и к стеле Героев.

В гарнизонном доме офицеров состоялся праздничный концерт с участием солистов коллективов художественной самодеятельности и военных музыкальных коллективов.

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