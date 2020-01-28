28.01.2020 (11:21)

Батальонные тактические группы ЮВО приступили к боевым стрельбам на полигоне в Чечне

Батальонные тактические группы мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Чечне, приступили к проведению боевых стрельб штатным снарядом на общевойсковом полигоне Гвардеец.

В ходе занятий, которые продлятся до конца недели, в условиях горно-лесистой местности военнослужащие отработают управление огнем штатных и приданных подразделений с выполнением учебно-боевых стрельб из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, самоходных гаубиц «Акация», минометов «Сани», автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.

На общевойсковом полигоне установлено более 300 различных статических и динамических мишеней, современные модульные комплексы стрельбищного оборудования оснащены компьютерами и радиопередающими устройствами. Итогом стрельб станет двустороннее ротное тактическое учение.

На учебные мероприятия привлечено более 1,8 тыс. военнослужащих, задействовано около 150 единиц вооружения и военной техники.

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