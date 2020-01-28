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28.01.2020 (10:52)

На Черноморском флоте проходит учение расчётов противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» и «Бал»

Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бастион» и «Бал» из состава берегового ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота (ЧФ) проводят плановое учение по выполнению задач по предназначению на одном из полигонов на Кавказском побережье.

Военнослужащие в составе автомобильных колонн совершили марш на полигон боевой подготовки для проведения тренировок по развёртыванию и подготовке комплексов к применению.

Боевые расчёты БПКРК провели развёртывание пусковых и машин боевого управления в назначенных районах и отработали алгоритм действий по выполнению электронных пусков по морским целям.

Следующим этапом учения будет выполнение нормативов по выводу комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке новых огневых позиций.

Личный состав БПКРК «Бастион» и «Бал» отрабатывал учебные задачи в соответствие с планом боевой подготовки Черноморского флота.

В мероприятии было задействовано более 20 единиц техники и около 100 военнослужащих.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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