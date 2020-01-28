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28.01.2020 (07:45)

В подразделениях армейского корпуса Черноморского флота приступили к проведению контрольных занятий по элементам боевой подготовки

В подразделениях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), дислоцированных на территории Республики Крым, приступили к проведению контрольных занятий по боевой подготовке.

В течение недели личному составу предстоит на практике продемонстрировать свой уровень боевой подготовки и готовность к выполнению задач по предназначению.

В учебных корпусах пунктов постоянной дислокации и на полигонах военнослужащие выполняют нормативы по различным элементам боевой подготовки, в том числе по вождению гусеничной и колесной техники, а также проводят контрольные стрельбы из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Особое внимание в ходе занятий уделяется проверке индивидуального мастерства военнослужащих и слаженности их действий в составе взводов и рот.

Учебные мероприятия продлятся до начала февраля.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот
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