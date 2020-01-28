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28.01.2020 (08:33)

Более 3000 военнослужащих ЦВО на Кузбассе поклонились Главной иконе Сухопутных войск – Святого Благоверного Великого князя Александра Невского

Более 3000 военнослужащих соединений и воинских частей, дислоцированных в Кемеровской области, а также члены их семей поклонились Главной иконе Сухопутных войск – Святого Благоверного Великого князя Александра Невского, которая находилась в военном храме в течение двух дней.

В Юргу икону доставили из Новосибирска и разместили в часовне на территории мотострелкового соединения. По случаю прибытия святыни в военном храме состоялся торжественный молебен.

Святой князь Александр Невский считается небесным покровителем Сухопутных войск. Икону освятили 1 октября 2019 года в московском соборе Преображения Господня во время богослужения, приуроченного к празднованию годовщины создания Сухопутных войск.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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