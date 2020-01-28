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28.01.2020 (06:26)

На Камчатке экипажи противодиверсионных катеров «Грачонок» приступили к сдаче курсовых задач

Комиссия штаба соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке приступила к приему курсовой задачи К-1 на противодиверсионных катерах новейшего проекта «Грачонок».

В ходе допуска экипажи должны подтвердить готовность к самостоятельному выполнению боевых задач в базе и готовность к выходу в море.

Флагманскими специалистами будет проверена и оценена боевая и повседневная организации боевых частей и служб по отдельности и катерах. С экипажем проведено учение по приготовлению к походу и бою, проверена правильность ведения документов по боевым частям.

Также в ходе курсовой задачи К-1 катера проведут учение по противовоздушной обороне с практической работой расчета крупнокалиберного пулемета, а также разворачиванием поста визуального наблюдения.

Экипажами будут отработаны нормативы по борьбе за живучесть: борьба с водой и пожаром по вводным, по химической тревоге с включением универсальной системы водяной защиты.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Тихоокеанский флот
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