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28.01.2020 (08:14)

Боевой корабль Тихоокеанского флота проводит учение в акватории залива Петра Великого

Сегодня малый ракетный корабль «Метель» Тихоокеанского флота в акватории залива Петра Великого приступил к отработке элементов второй курсовой задачи (К-2).

Экипаж корабля, в полигоне боевой подготовки, провел учение по уклонению от плавающей морской мины и отработал практические навыки по её уничтожению.

Также в ходе тренировки личный состав аварийных партий боролся с условным пожаром и совершенствовал действия при поступлении забортной воды.

В перспективе экипаж примет участие в учениях по противодействию средствам воздушного нападения противника, попрактикуется в организации охраны и обороны корабля на незащищенном рейде.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Тихоокеанский флот
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