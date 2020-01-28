28.01.2020 (08:14)

Боевой корабль Тихоокеанского флота проводит учение в акватории залива Петра Великого

Сегодня малый ракетный корабль «Метель» Тихоокеанского флота в акватории залива Петра Великого приступил к отработке элементов второй курсовой задачи (К-2).

Экипаж корабля, в полигоне боевой подготовки, провел учение по уклонению от плавающей морской мины и отработал практические навыки по её уничтожению.

Также в ходе тренировки личный состав аварийных партий боролся с условным пожаром и совершенствовал действия при поступлении забортной воды.

В перспективе экипаж примет участие в учениях по противодействию средствам воздушного нападения противника, попрактикуется в организации охраны и обороны корабля на незащищенном рейде.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице