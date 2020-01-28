28.01.2020 (04:00)

Подразделения ПВО Амурского объединения ВВО совершат марш на расстояние около 2 тысяч километров для проведения учения

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, приступили к совершению марша на специализированный полигон «Телемба» расположенного в Республике Бурятия. Мероприятия проводятся в рамках планового полевого выхода войск ПВО объединения.

В ходе передислокации расчеты ЗРК «Бук» отработают выход подразделений в назначенный район, погрузку на железнодорожный транспорт и совершение марша. На полигоне военнослужащие выполнят учебные задачи по прикрытию войск при ведении ими различного рода наземных операций, а также по отражению нападения условного воздушного противника.

На заключительном этапе полевого выхода будет проведен ряд зачетных тактических и тактико-специальных учений с практическим пуском ракет. Задачи, которые предстоит выполнить расчетам подразделений ПВО на полигоне «Телемба» выработаны с учетом опыта борьбы с воздушными целями в Сирийской Арабской Республике. Особое внимание будет уделено отражению налетов боевых БЛА и ракет различных типов.

В мероприятиях задействовано более 1 тысячи военнослужащих и около 200 единиц техники.

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