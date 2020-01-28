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28.01.2020 (06:08)

В объединении ВВС и ПВО ВВО состоялось учение по отражению воздушного нападения условного противника

В ряде соединений и войсковых частей армии ВВС и ПВО Восточного военного округа состоялись учения по отражению воздушного нападения условного противника. Мероприятия проводились в рамках плана боевой подготовки войск округа в текущем году.

Лётчики на сверхманёвренных истребителях Су-35С провели воздушные бои в Хабаровском крае с условным противником и отразили нападение. На другом направлении расчёты зенитных ракетных системам С-400 отразили атаку крылатых ракет условного противника выполнив электронные (учебные) пуски. Кроме того, современные ЗРПК Панцирь-С осуществили прикрытие важных объектов, успешно выполнив все поставленные задачи.

Кроме того, с войсковыми частями авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск была проведена комплексная тренировка по взаимодействию в сложной воздушной и помеховой обстановке.

В мероприятиях было задействовано более 1,5 тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники. Учение показало высокую готовность войск ВВС и ПВО округа к отражению воздушного нападения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ПВО , ВВС , Восточный военный округ
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