28.01.2020 (07:07)

В Дальневосточном ВОКУ применяются уникальные технологии подготовки команд к Армейским международным играм - 2020

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) стартовала подготовка команд к Армейским международным играм 2020 года (АрМИ-2020). В ходе подготовки команд тренеры применяют новые уникальные методики, которые были выработаны за несколько лет успешных выступлений курсантов на российских и международных конкурсах.

Команда мотострелков конкурса «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон» осваивает стрельбу в динамике, на разных дистанциях с постоянной сменой целей. Для поражения используются мишени в 1,5-2 раза уменьшенных размеров. Работа экипажа доводится до автоматизма. Над успешным слаживанием команды регулярно работают военные психологи. Применяются лучшие практики подготовки спортивных команд мира.

За каждым новым участником команды закрепляется наставник, который выступал на играх последних играх. Наставник на личном опыте показывает свои сильные стороны и ошибки, разбираются успешные выступления конкурентов. Кроме того, в подготовке команд значительное место занимает сложный дальневосточный климат, который помогает подготовить команды для действий в любых условиях как суровой зимы, так и знойного лета.

Для тренировок используется уникальная база, в настоящее время одна из лучших в Вооружённых Силах страны. Используются современные танки Т-72Б3 и модернизированные БМП-2. Экипажи оснащены новейшей экипировкой Ратник-3К.

Команды училища принимают участие в системе соревнований Армейских игр с 2016 года. С этого времени курсанты-дальневосточники ежегодно занимают лидирующие позиции на всероссийских этапах в состязаниях «Суворовский натиск», «Морской десант» и «Снайперский рубеж», представляя Россию на международных играх.

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