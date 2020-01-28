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28.01.2020 (05:04)

В Хабаровске стартовал уникальный 100-дневный переход военнослужащих ВВО до Москвы в честь Великой Победы

На площади Славы г. Хабаровск состоялась торжественная церемония отправки группы военнослужащих Восточного военного округа для совершения комбинированного перехода до Москвы.

В церемонии приняли участие командующий войсками ВВО Герой России генерал-лейтенант Геннадий Жидко, ветераны Вооруженных сил, руководители правительства края, представители мэрии, юнармейцы, жители и гости города.

- 2020-й год Президент России объявил Годом памяти и славы. Памяти тех, кто ценою своей жизни отстоял независимость нашего народа, тех, кто ковал Великую Победу, тех, кто освободил мир от фашизма. Прошло 75 лет, и практически не осталось свидетелей той кровавой войны, но Победа, как символ гордости, воинской славы и доблести, остается в наших сердцах. И сегодня воинам Восточного военного округа предстоит показать своим походом то, что совершали наши деды и прадеды на полях сражений. Мы городимся вами ребята! В добрый путь! - напутствовал участников перехода генерал-лейтенант Геннадий Жидко. 

100-дневный лыжный переход до Москвы будет осуществляться комбинированным способом - на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях «Тигр» и велосипедах. Первой крупной остановкой станет столица Еврейской автономии.  Планируется, что группа прибудет  в г.Биробиджан в четверг и проведет ряд военно-патриотических мероприятий. Общая протяженность маршрута составит 8492 километра. Завершить маршрут планируется 7 мая.

Отправной точкой, своего рода примером для военнослужащих ВВО послужил лыжный переход пятерых военнослужащих авиачасти Особой Краснознаменной Дальневосточной армии в 1934-1935 годах. Молодые командиры, стартовав 1 октября 1934 года со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области), финишировали в Москве 12 февраля 1935 года, преодолев на лыжах и пешком 8134 километра за 120 дней.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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