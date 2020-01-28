28.01.2020 (05:02)

«Сирийский вал» применили мотострелки ВВО в ходе наступления условного противника на полигоне Бурдуны В Бурятии

Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений Восточного военного округа в Республике Бурятия, в рамках интенсивной боевой подготовки, отработали современные, нестандартные методы тактических действий с боевой стрельбой.

В ходе практического розыгрыша мотострелки, используя новые огневые позиции для БМП, атаковали условного противника, прикрыв расчеты стрелков и пулеметчиков.

В том числе был использован так называемый «Сирийский вал», который переломил ход боевых действий.

В свою очередь танкисты заняли позиции по флангам и в ходе контрудара прорвали линию обороны противника, действуя тактикой танковых клиньев — охват и обход танками, продвигаясь вглубь обороны подразделений условного противника.

Для поиска и обнаружения ДРГ были задействованы расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», а также мобильная группа радиоэлектронной борьбы.

В предполагаемые районы действия «противника» были направлены сводные поисковые группы из состава мотострелковых подразделений, усиленных БМП-2.

При выполнении огневых задач мотострелки и танкисты отработали задачи по слаженности действий экипажей при ведении высокоманевренного боя, удержании боевых порядков при ведении наступления, организации связи и управления подразделениями.

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