28.01.2020 (05:02)
«Сирийский вал» применили мотострелки ВВО в ходе наступления условного противника на полигоне Бурдуны В Бурятии
Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений Восточного военного округа в Республике Бурятия, в рамках интенсивной боевой подготовки, отработали современные, нестандартные методы тактических действий с боевой стрельбой.
В ходе практического розыгрыша мотострелки, используя новые огневые позиции для БМП, атаковали условного противника, прикрыв расчеты стрелков и пулеметчиков.
В том числе был использован так называемый «Сирийский вал», который переломил ход боевых действий.
В свою очередь танкисты заняли позиции по флангам и в ходе контрудара прорвали линию обороны противника, действуя тактикой танковых клиньев — охват и обход танками, продвигаясь вглубь обороны подразделений условного противника.
Для поиска и обнаружения ДРГ были задействованы расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», а также мобильная группа радиоэлектронной борьбы.
В предполагаемые районы действия «противника» были направлены сводные поисковые группы из состава мотострелковых подразделений, усиленных БМП-2.
При выполнении огневых задач мотострелки и танкисты отработали задачи по слаженности действий экипажей при ведении высокоманевренного боя, удержании боевых порядков при ведении наступления, организации связи и управления подразделениями.