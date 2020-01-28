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28.01.2020 (04:00)

Свыше 1 тысячи военнослужащих подразделений войск ПВО перебрасывают на специализированный полигон Телемба в Бурятии

В Республике Бурятия началась погрузка военной техники зенитных ракетных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), привлеченных на полевой выход с последующим проведением масштабного  учения войск ПВО и авиации с боевой стрельбой на специализированном полигоне Телемба.

До середины февраля на станции разгрузки в Забайкалье эшелонами из Республики Бурятия планируется доставить около 400 платформ, крытых и пассажирских вагонов с военной техникой, материально-техническим имуществом и личным составом.

В дальнейшем подразделения  на штатной технике совершат 200-километровые марши до полигона.

На полевой выход войск ПВО округа привлечено  более 1 тысячи военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе высокомобильные многофункциональные зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М2», ЗРК «Оса», «Тор», «Стрела-10».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ПВО , Восточный военный округ
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