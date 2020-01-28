28.01.2020 (06:58)

Уссурийские суворовцы встретились с курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища

Уссурийские суворовцы встретились с курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища, ранее обучавшимися в Суворовском училище.

Вспомнив годы учебы и пообщавшись с юными защитниками Родины, курсанты в киноконцертном зале училища представили суворовцам фильм об истории их образовательного учреждения. После просмотра кинофильма ребята задавала свои вопросы гостям которые с удовольствием делились опытом.

Выпускники отметили заметные преображения, которые произошли в их бывшем учебном заведении. Суворовцам пожелали всегда оставаться патриотами и успешного поступить в военные учебные заведения Минобороны России.

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