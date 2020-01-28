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28.01.2020 (00:30)

В честь 75-летия Победы в ВОВ и 90-летия со дня образования ВДВ будет дан старт комбинированному марш-броску

1  февраля с.г. одновременно с восьми точек будет дан старт комбинированному  марш-броску, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  и  90-летию со дня образования  Воздушно-десантных войск, который будет  совершен  комбинированным способом   (на лыжах и в пешем порядке в регионах, где отсутствует снежный покров).

Десантники посетят более чем 100 городов и населенных пунктов.  Во всех городах  по маршруту марш-броска будут проведены патриотические мероприятия, концерты, показательные выступления и уроки мужества.

Всего в мероприятии участвуют  8  команд,  среди которых 7 команд представляют гвардейские воинские части и соединения  Воздушно-десантных войск  и  команду курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного  училища  имени  генерала  армии  В.Ф.Маргелова.

Численность каждой команды  -  30 человек.  Всего в комбинированном  марш-броске  примут участие  более  250 военнослужащих.

Маршруты охватят 4 города города-героя,  среди которых Новороссийск, Тула, Смоленск и Волгоград. Десантники посетят            14  городов воинской славы  (Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Псков, Великие Луки, Ржев, Вязьму, Ельня, Можайск, Волоколамск, Тверь, Елец,  Воронеж и Наро-Фоминск).

Общая протяженность всех маршрутов для команд составит более 7,5 тыс. километров.

Основными целями  комбинированного  марш-броска  является  популяризация службы      в Вооруженных силах Российской Федерации и Воздушно-десантных войсках, патриотическое воспитание молодежи, сохранение и приумножение традиций защитников Отечества.

Единый старт по каналам видеотрансляции  будет дан командующим  Воздушно-десантными войсками генерал-полковником Андреем Сердюковым из Центра управления Командования ВДВ в Москве.

Команда курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова стартует на Родине воздушно-десантных войск в г. Воронеж. Свой марш более чем в 650 км курсанты начнут от памятника «Воронеж – Родина ВДВ».

Общей точкой для финиша станет сбор команд 17 февраля с.г. в городе  воинской славы – Наро-Фоминске.

19  февраля с.г.  на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в городе-герое Москве состоится чествование участников комбинированного марш-броска.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Десантный взвод
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