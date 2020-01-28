28.01.2020 (00:30)

В честь 75-летия Победы в ВОВ и 90-летия со дня образования ВДВ будет дан старт комбинированному марш-броску

1 февраля с.г. одновременно с восьми точек будет дан старт комбинированному марш-броску, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, который будет совершен комбинированным способом (на лыжах и в пешем порядке в регионах, где отсутствует снежный покров).

Десантники посетят более чем 100 городов и населенных пунктов. Во всех городах по маршруту марш-броска будут проведены патриотические мероприятия, концерты, показательные выступления и уроки мужества.

Всего в мероприятии участвуют 8 команд, среди которых 7 команд представляют гвардейские воинские части и соединения Воздушно-десантных войск и команду курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

Численность каждой команды - 30 человек. Всего в комбинированном марш-броске примут участие более 250 военнослужащих.

Маршруты охватят 4 города города-героя, среди которых Новороссийск, Тула, Смоленск и Волгоград. Десантники посетят 14 городов воинской славы (Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Псков, Великие Луки, Ржев, Вязьму, Ельня, Можайск, Волоколамск, Тверь, Елец, Воронеж и Наро-Фоминск).

Общая протяженность всех маршрутов для команд составит более 7,5 тыс. километров.

Основными целями комбинированного марш-броска является популяризация службы в Вооруженных силах Российской Федерации и Воздушно-десантных войсках, патриотическое воспитание молодежи, сохранение и приумножение традиций защитников Отечества.

Единый старт по каналам видеотрансляции будет дан командующим Воздушно-десантными войсками генерал-полковником Андреем Сердюковым из Центра управления Командования ВДВ в Москве.

Команда курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф. Маргелова стартует на Родине воздушно-десантных войск в г. Воронеж. Свой марш более чем в 650 км курсанты начнут от памятника «Воронеж – Родина ВДВ».

Общей точкой для финиша станет сбор команд 17 февраля с.г. в городе воинской славы – Наро-Фоминске.

19 февраля с.г. на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в городе-герое Москве состоится чествование участников комбинированного марш-броска.

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