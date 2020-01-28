28.01.2020 (00:30)

Суда ВМФ «Адмирал Владимирский» и «Янтарь» прибыли к берегам Антарктиды для участия в мероприятиях, посвященных 200-летию открытия континента

Океанографические исследовательские суда ВМФ России «Адмирал Владимирский» и «Янтарь»прибыли к берегам Антарктиды для участия в памятных мероприятиях, посвященных 200-летию открытия шестого континента российскими моряками, которые состоятся сегодня, 28 января, на антарктической станции «Беллинсгаузен». Оба судна встали на рейд в заливе Максвэлла.

Как сообщил Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов «В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К.Шойгу в настоящее время осуществляется кругосветная океанографическая экспедиция, посвященная 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф.Крузенштерна. В экспедиции принимает участие несколько океанографических и гидрографических судов ВМФ. В ходе экспедиции, на определенных участках маршрута, к ОИС «Адмирал Владимирский» присоединяются и другие гидрографические и исследовательские суда ВМФ России, - в частности гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь». Маршрут экспедиции был спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, сегодня 28 января 2020 г., ОИС «Адмирал Владимирский» и ОИС «Янтарь» прибыли к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия. Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским Географическим Обществом»

Экспедиция продлится с декабря 2019 года по июнь месяц 2020 года. В ходе океанографической экспедиции планируется получить уникальные батиметрические данные, провести океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду, что позволит существенно пополнить базы климатических данных. В соответствии с международными обязательствами Российской Федерации по созданию и поддержанию на уровне современности международных навигационных карт, в ходе экспедиции предусматривается выполнение гидрографических работ в море Беллинсгаузена, материалы которых позволят переиздать российскую навигационную морскую карту INT9172 издания 1998 года, материалы маршрутного промера будут использованы для уточнения информации на навигационных морских картах всех морей и океанов. В море Дюрвиля планируется выполнить работы по уточнению местоположения южного магнитного полюса».

На этапе экспедиции п. Кронштадт – ст. Беллинсгаузен на ОИС «Адмирал Владимирский» было спланировано и осуществляется прохождение практики 14 курсантами штурманско-гидрографического факультета Военно-Морского института ВУНЦ ВМФ гидрографической специальности.

Маршрутный промер глубин выполняется на всем этапе экспедиции с использованием эхолотов. В процессе исследований используются данные получаемые мобильным автономным пунктом приема космической метеорологической информации (Сюжет-МБ) и корабельной метеорологической станцией «Характер-К». Среди целей экспедиции - изучение и анализ состояния гидрометеорологической обстановки в сложных климатических условиях и дальних морских зонах, проведение непрерывных наблюдений за развитием опасных явлений погоды по маршруту следования судна, а также в Антарктическом регионе.

По указанию Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова полученные участниками экспедиции данные, поступают в Центр Русского Географического Общества, функционирующий при Главном командовании ВМФ в Адмиралтействе для анализа.

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