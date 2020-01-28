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28.01.2020 (00:30)

Суда ВМФ «Адмирал Владимирский» и «Янтарь» прибыли к берегам Антарктиды для участия в мероприятиях, посвященных 200-летию открытия континента

Океанографические исследовательские суда ВМФ России «Адмирал Владимирский» и «Янтарь»прибыли к берегам Антарктиды  для участия в памятных мероприятиях, посвященных 200-летию открытия шестого континента российскими моряками, которые состоятся сегодня, 28 января, на антарктической станции «Беллинсгаузен». Оба судна встали на рейд в заливе Максвэлла.

Как сообщил Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов «В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К.Шойгу в  настоящее время осуществляется кругосветная океанографическая экспедиция, посвященная 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф.Крузенштерна. В экспедиции принимает участие несколько океанографических и гидрографических судов ВМФ.   В ходе экспедиции, на определенных участках маршрута,  к ОИС «Адмирал Владимирский» присоединяются и другие гидрографические и  исследовательские суда ВМФ России, -  в частности гидрографическое судно   «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь». Маршрут экспедиции был спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, сегодня  28 января 2020 г., ОИС  «Адмирал Владимирский» и ОИС  «Янтарь»  прибыли к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия.  Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским Географическим Обществом»   

 Экспедиция продлится с декабря 2019 года по июнь месяц 2020 года.   В ходе океанографической экспедиции планируется получить уникальные батиметрические данные, провести  океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду, что позволит существенно пополнить базы климатических данных. В соответствии с международными обязательствами Российской Федерации по созданию и поддержанию на уровне современности международных навигационных карт, в ходе экспедиции предусматривается выполнение гидрографических работ в море Беллинсгаузена, материалы которых позволят переиздать российскую навигационную морскую карту INT9172 издания 1998 года, материалы маршрутного промера будут использованы для уточнения информации на навигационных морских картах всех морей и океанов.  В море Дюрвиля планируется выполнить работы по уточнению местоположения южного магнитного полюса».

На этапе экспедиции п. Кронштадт – ст. Беллинсгаузен на ОИС «Адмирал Владимирский» было спланировано  и осуществляется прохождение практики 14 курсантами  штурманско-гидрографического факультета Военно-Морского  института ВУНЦ ВМФ гидрографической специальности.

Маршрутный промер глубин выполняется на всем этапе  экспедиции  с использованием  эхолотов.    В процессе исследований используются данные получаемые мобильным автономным пунктом приема космической метеорологической информации (Сюжет-МБ) и корабельной метеорологической станцией «Характер-К».     Среди   целей экспедиции  - изучение и анализ состояния гидрометеорологической обстановки в сложных климатических условиях и дальних морских зонах, проведение непрерывных наблюдений за развитием опасных явлений погоды по маршруту следования судна, а также в Антарктическом регионе. 

 По указанию  Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова полученные участниками экспедиции  данные, поступают в Центр Русского Географического Общества, функционирующий  при Главном командовании ВМФ в Адмиралтействе для анализа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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