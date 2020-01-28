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28.01.2020 (00:00)

Российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии.

Посещение по оценке будет проводиться 28 января 2020 г. в течение одного дня.

Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

В ходе посещения инспекторы посетят военный объект вместе его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Управление Минобороны России по контролю за выполнением договоров (Национальный центр по уменьшению ядерной опасности)
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