27.01.2020 (20:10)

Курсанты филиала Военной академии РВСН стала призерами Межрегиональной олимпиады по математике

Сборная команда филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (г. Серпухов) заняла третье место в Межрегиональной олимпиаде по математике, прошедшей в Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Г.К.Жукова.

Участники олимпиады в составе 13 сборных команд курсантов и студентов вузов России соревновались в решении задач по таким разделам математики, как математический анализ, линейная алгебра, аналитическая геометрия, обыкновенные дифференциальные уравнения, теория вероятностей.

Команда филиала академии примет участие в финальном этапе Международной олимпиады образовательных организаций высшего образования по математике, которая пройдет с 22 по 27 марта в Военно-спортивном лицее им. Монте Мелконяна (г. Дилижан, Республика Армения), кроме того в ней примут участие команды курсантов высших военно-учебных заведений государств – участников Содружества Независимых Государств.

По итогам олимпиады команда филиала Военной академии РВСН награждена почетным кубком и дипломами.

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