27.01.2020 (18:37)

Курсанты филиала военной академии РВСН проходят войсковую стажировку

Курсанты Серпуховского филиала военной академии РВСН имени Петра Великого проходят стажировку в Новосибирском ракетном соединении, оснащённом ПГРК «Ярс».

Командование ракетного соединения провело беседу с курсантами на тему специфики службы в ракетной дивизии, ее истории, достижениях, быте офицеров.

Курсанты познакомились с вооружением и военной техникой ракетного соединения, а также в качестве командиров взводов провели ряд мероприятий с молодым пополнением ракетного соединения.

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