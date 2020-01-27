27.01.2020 (18:37)
Курсанты филиала военной академии РВСН проходят войсковую стажировку
Курсанты Серпуховского филиала военной академии РВСН имени Петра Великого проходят стажировку в Новосибирском ракетном соединении, оснащённом ПГРК «Ярс».
Командование ракетного соединения провело беседу с курсантами на тему специфики службы в ракетной дивизии, ее истории, достижениях, быте офицеров.
Курсанты познакомились с вооружением и военной техникой ракетного соединения, а также в качестве командиров взводов провели ряд мероприятий с молодым пополнением ракетного соединения.
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