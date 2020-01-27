Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.01.2020 (19:32)

Руководство ВА МТО приняло участие в памятном мероприятии к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады

В эти январские дни в Санкт-Петербурге проходят памятные мероприятия, посвященные полному освобождении Ленинграда от блокады в 1944 году.       

27 января - День полного снятия Блокады, скорбный и светлый День памяти тех, кто не пережил страшные дни.

В память о 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады 27 января на Пискарёвском мемориальном кладбище были возложены цветы от официальных лиц России. Цветы участники церемонии возложили к монументу «Мать-Родина».

Начальник Военной академии материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Топоров Андрей Викторович в составе делегации главного командования Западного военного округа принял участи в торжественном возложении Венков.

Затем красные гвоздики, как символ Великой Победы в Великой Отечественной войне возложили ветераны, участники движения «Юнармия», петербуржцы и другие представители местной власти.

К монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориале выстроился нескончаемый людской поток. Это, в том числе и потомки блокадников, которые самой своей жизнью обязаны героизму родителей, бабушек и дедушек, не давших погибнуть Великому городу. Они не знают и не могут знать, где именно похоронены их родные, поэтому мысленно обращаются к братским могилам и возлагают красные гвоздики.

Церемония завершилась прохождением роты почетного караула и военного оркестра.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Бурятии более 1,5 тысяч военнослужащих подразделений МТО в полевых условиях обеспечат войска водой, топливом и свежим хлебом
Специалисты МТО российской военной базы в Абхазии приступили к подготовке к Армейским международным играм
В соединениях МТО ВВО в минувшем году проведено более 1 тысячи мероприятий боевой подготовки
Военнослужащие соединений МТО Западного военного округа отработали развертывание зимнего полевого лагеря в Воронежской области

Метки:
МТО
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false