27.01.2020 (19:32)

Руководство ВА МТО приняло участие в памятном мероприятии к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады

В эти январские дни в Санкт-Петербурге проходят памятные мероприятия, посвященные полному освобождении Ленинграда от блокады в 1944 году.

27 января - День полного снятия Блокады, скорбный и светлый День памяти тех, кто не пережил страшные дни.

В память о 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады 27 января на Пискарёвском мемориальном кладбище были возложены цветы от официальных лиц России. Цветы участники церемонии возложили к монументу «Мать-Родина».

Начальник Военной академии материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Топоров Андрей Викторович в составе делегации главного командования Западного военного округа принял участи в торжественном возложении Венков.

Затем красные гвоздики, как символ Великой Победы в Великой Отечественной войне возложили ветераны, участники движения «Юнармия», петербуржцы и другие представители местной власти.

К монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориале выстроился нескончаемый людской поток. Это, в том числе и потомки блокадников, которые самой своей жизнью обязаны героизму родителей, бабушек и дедушек, не давших погибнуть Великому городу. Они не знают и не могут знать, где именно похоронены их родные, поэтому мысленно обращаются к братским могилам и возлагают красные гвоздики.

Церемония завершилась прохождением роты почетного караула и военного оркестра.

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