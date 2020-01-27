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27.01.2020 (18:28)

Российские военные в Киргизии приняли участие в митинге, посвященном дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Военнослужащие объединенной российской военной базы «Кант» в Киргизии приняли участие в митинге-реквиеме, посвященном 76-ой годовщине Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Мероприятие прошло на Мемориальном комплексе блокадников Ленинграда в парке Победы имени Героя Советского Союза Даира Асанова в Бишкеке.

На мероприятии присутствовали военнослужащие российской военной базы «Кант», представители российского посольства в Бишкеке, а также члены правительства Киргизской Республики. Главными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, эвакуированные в начале войны в советскую Киргизию.

Во время Великой Отечественной войны в Киргизскую ССР было эвакуировано более 16 тысяч жителей блокадного Ленинграда в том числе 3,5 тысячи детей.

Большинство ребят было размещено в детских домах на побережье озера Иссык-Куль. Около 800 маленьких ленинградцев, оставшихся без родителей, были приняты и воспитаны в киргизских семьях.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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