27.01.2020 (19:24)

Более 3 тыс. фронтовых писем собрали военнослужащие ЦВО для «Дороги памяти»

3188 писем с фронта собрали и оцифровали военнослужащие и сотрудники военных комиссариатов Центрального военного округа для последующей публикации в мультимедиагалерее мемориального комплекса «Дорога памяти» на территории Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в Подмосковье.

Всего с территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав ЦВО, принято в обработку более 4 миллионов учетных карточек фронтовиков и более 130 тыс. фотоснимков.

«Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение она найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев войны на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину.

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