Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.01.2020 (19:24)

Более 3 тыс. фронтовых писем собрали военнослужащие ЦВО для «Дороги памяти»

3188 писем с фронта собрали и оцифровали военнослужащие и сотрудники военных комиссариатов Центрального военного округа для последующей публикации в мультимедиагалерее мемориального комплекса «Дорога памяти» на территории Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в Подмосковье.

Всего с территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав ЦВО, принято в обработку более 4 миллионов учетных карточек фронтовиков и более 130 тыс. фотоснимков.

«Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение она найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев войны на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину.

Новости по теме:
Всеармейский конкурс видеороликов «Армия в кадре-2020» стартовал в ЦВО
Более 50 новобранцев роты почётного караула ЦВО приняли военную присягу в Екатеринбурге
Мотострелки ЦВО отразили условную атаку на колонну с гуманитарной помощью под Оренбургом
Командир авиабазы «Сокол» и губернатор Пермского края обсудили план подготовки к празднованию 75-й годовщины великой победы

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false