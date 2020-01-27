27.01.2020 (17:45)

Более 50 новобранцев роты почётного караула ЦВО приняли военную присягу в Екатеринбурге



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Военнослужащие роты почётного караула Центрального военного округа, которым 9 мая предстоит открыть Парад Победы, произнесли слова клятвы в верности Отечеству перед лицом своих родственников, сослуживцев и командиров.

Мероприятие прошло в торжественной обстановке в присутствии родителей, родственников и друзей военнослужащих. Новобранцы впервые примерили особо церемониальную парадную форму одежды и прошли торжественным маршем, а родители познакомились с бытом, который будет окружать их сыновей на протяжении службы в армии. Впереди у военнослужащих несколько месяцев упорной работы и более 200 часов занятий по специальной подготовке. Новобранцам предстоит освоить выполнение строевых элементом с оружием на месте и в движении, а также пройти слаживание в составе шеренг и взводов, чтобы открыть юбилейный 75-й Парад Победы и пройти торжественным маршем по главной площади Екатеринбурга в день празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Рота почётного караула ЦВО выполняет задачи по отданию воинских почестей при встрече первых лиц государства, открытии памятников и возложении венков к могилам героев, а также по проведению торжественных мероприятий с участием командного состава Министерства обороны и Центрального военного округа.

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