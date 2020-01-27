27.01.2020 (21:15)

Российские военные отразили атаку боевых дронов на учениях в Таджикистане

Российские военнослужащие 201 военной базы отразили условную атаку боевых дронов на учениях в Таджикистане.

В ходе проводимых учений специалисты развернули комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» и отработали задачи по обнаружению ударных дронов, летящих на различных высотах в сторону российских объектов. Определив направление атаки, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) провели сбор и анализ разведывательной информации. Нарушив каналы управления и систему связи условного противника, военнослужащие передали данные на огневые позиции подразделений противовоздушной обороны (ПВО). Получив сигнал, мобильные расчёты зенитных установок ЗУ-23, расположенных на бронированных автомобилях «Урал», с ходу уничтожили воздушные цели на дальностях до 2 тыс.

В качестве целей военнослужащие применили специальные воздушные мишени, которые полностью соответствуют характеристикам настоящих дронов. Учение состоялось 27 января сразу на двух горных полигонах, Ляур и Самбули.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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