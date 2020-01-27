27.01.2020 (21:12)
Первые прыжки с парашютом выполнили Курсанты учебного центра по подготовки младших специалистов в Новосибирской области
Курсанты учебного центра (подготовки младших специалистов разведки) Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) выполнили первые прыжки с парашютом в новом учебном году.
Будущие разведчики совершили десантирование из вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор» на парашютных системах Д-10 с высоты 800 метров. Во время десантирования военнослужащему необходимо было приземлиться на указанную площадку, выйти в назначенный район и отработать задачи по скрытному выдвижению к объектам условного противника.
В течении недели курсанты совершили более 300 прыжков, занятия по парашютно- десантной подготовке продлятся до конца апреля.
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