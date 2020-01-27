Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.01.2020 (21:12)

Первые прыжки с парашютом выполнили Курсанты учебного центра по подготовки младших специалистов в Новосибирской области

Курсанты учебного центра (подготовки младших специалистов разведки) Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) выполнили первые прыжки с парашютом в новом учебном году.

Будущие разведчики совершили десантирование из вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор» на парашютных системах Д-10 с высоты 800 метров. Во время десантирования военнослужащему необходимо было приземлиться на указанную площадку, выйти в назначенный район и отработать задачи по скрытному выдвижению к объектам условного противника.

В течении недели курсанты совершили более 300 прыжков, занятия по парашютно- десантной подготовке продлятся до конца апреля.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Мотострелки ЦВО отразили условную атаку на колонну с гуманитарной помощью под Оренбургом
Военные автоинспекторы ЦВО создали единую базу данных, объединив Урал, Сибирь и Поволжье
В Сибири расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» учились уничтожать противника во время планового учения
В Таджикистане российские военные поздравили фронтовика, участвовавшего в освобождении блокадного Ленинграда

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false