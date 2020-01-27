27.01.2020 (18:14)

«Золото» и «бронзу» завоевали армейские шорт-трекисты в эстафетах на чемпионате Европы в Венгрии

В венгерском Дебрецене завершился чемпионат Европы по шорт-треку. Спортсмены ЦСКА отличились в мужской и женской эстафетах на 5 000 и 3 000 м, записав на свой счет золотую и бронзовую медали соответственно.

Двукратный призер чемпионатов Европы Павел Ситников, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы Александр Шульгинов, победитель Всемирных военных игр, серебряный призёр Универсиады в команде, призер чемпионатов России Даниил Ейбог, а также Семён Елистратов и Денис Айрапетян в составе мужской сборной России по шорт-треку победили в эстафете на 5 000 м в рамках чемпионата Европы, прошедшего в минувшие выходные в Дебрецене.

В финале российские спортсмены показали второй результат, преодолев дистанцию за 7 минут и 06,884 секунды и уступив лидерство команде Венгрии. Однако после финиша организаторы турнира приняли решение о дисквалификации хозяев чемпионата. На вторую ступень пьедестала почета в итоге подняли представители Нидерландов, показавшие результат 7 минут 06,984 секунды. Замкнули тройку лидеров спортсмены из Италии – 7 минут 07,055 секунды.

Женская сборная, в составе которой выступили трехкратный призер чемпионатов мира, многократная победительница и призер чемпионатов Европы, победительница Универсиады прапорщик Софья Просвирнова, серебряный призер Первенства мира, серебряный призёр Всемирных военных игр, победительница Кубка Европы среди юниоров, чемпионка России прапорщик Евгения Захарова и двукратный серебряный призёр Всемирных военных игр, победительница и призёр чемпионатов Европы прапорщик Екатерина Константинова, в эстафете на 3 000 м заняла третье место. Россиянки пробежали дистанцию за 4 минуты и 25,577 секунды. Первенствовали спортсменки сборной Нидерландов (4 минуты 12,877 секунды), второй стала сборная Италии (4 минуты 13,022 секунды).

В медальном зачете чемпионата Европы по шорт-треку россияне заняли третье место, завоевав одно «золото» и четыре «бронзы». Одно «золото» и одну «бронзу» сборной принесли армейские спортсмены. Также на турнире отличился Семен Елистратов, завоевавший бронзовые награды на дистанциях 500 м, 1 000 м и в многоборье. Победу одержала сборная Нидерландов, записавшая на свой счет пять золотых и три серебряных медали. Команда Венгрии с четырьмя золотыми и тремя серебряными наградами стала в общем зачете второй.

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