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27.01.2020 (20:20)

Главнокомандующий ВМФ России, офицеры и адмиралы, ветераны приняли участие в церемонии возложения венков на Пискаревском мемориальном

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов, офицеры и адмиралы Главного командования ВМФ и структурных подразделений Военно-Морского Флота, дислоцированных в Санкт Петербурге, юнармейцы и морские кадеты приняли участие в торжественно-траурной церемонии в честь 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Пискаревском мемориальном кладбище.

В этот день венки и цветы к монументу Матери-Родины возложили председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор  Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены правительства Санкт-Петербурга, председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров и депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, члены правительства и депутаты Законодательного Собрания Ленинградской области, судьи Конституционного суда,   командование Западного военного округа, депутаты Государственной Думы, судьи Уставного суда, представители организаций ветеранов и блокадников, других общественных объединений города, духовенства. Венки возложили представители дипломатического корпуса, в том числе государств антигитлеровской коалиции – США, Великобритании, Канады, Австралии, Чехии, Франции, Индонезии и других стран.

Для того, чтобы почтить  героических  защитников и жителей блокадного Ленинграда прибыли  делегации из регионов России. В завершении церемонии состоялось прохождение роты Почетного караула войск Западного военного округа.

Военные моряки, также,  приняли участие траурных церемониях, которые состоялись   Серафимовском мемориальном кладбище, на площади Победы, у Триумфальной арки Победы в Красном Селе, в других местах, связанных с  историей блокады города.

В Санкт-Петербурге сегодня проживает более 77000 человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Великая Отечественная война (ВОВ)
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